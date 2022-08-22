«وزارة عمل الدبيبة»: سنتحرك ضد العمالة الوافدة غير القانونية خلال أيام

كشف مكتب وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، عن خطوات تنسيقية تقوم بها الوزارة لإطلاق حملة تفتيشية خلال الأيام المقبلة على العمالة الوافدة إلى البلاد بشكل غير قانوني.

وأوضح “المكتب” في تصريحات صحفية، أن وزير العمل والتأهيل “علي العابد” اتفق مع مدير إدارة إنفاذ القانون اللواء “عبدالحكيم الخيتوني” على التعاون مع إدارة التفتيش والسلامة المهنية بالوزارة كقوة مساندة لحماية المفتشين أثناء تنفيذ الحملة.

وأشار “المكتب” إلى أن الحملة ستنطلق بالتنسيق مع مكتب “النائب العام” و “مباحث الجوازات والجنسية”.

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