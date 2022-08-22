يحدث بجامعة طرابلس..يدرّسون منذ خمس سنوات دون رواتب

كشف عميد كلية الفنون و الإعلام جامعة طرابلس، خالد أبوالقاسم غلام، عن وجود أعضاء بهيئة تدريس جامعي، دون مرتب لفترة تزيد عن الخمس سنوات ،وذلك بسبب الفساد والإجراءات المجحفة وعدم القيام بالواجب من قبل الجهات المسؤولة وعلى رأسها الحكومة ووزارة المالية.

و أضاف غلام في منشور له على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك ،أن دكتور عضو هيئة تدريس ومدير إداراة بكلية الفنون والإعلام، اضطر ليبيع كروت الاتصال المستحقة له مرة في الثلاث أشهر لشراء دواء لزوجته المصابة بورم، مشيرا أن زميلا آخر رئيس قسم يشتغل في مقهى الحاج فتحي لتوفير قوت صغاره والثالث زواق.

وقال غلام “الخدمة ميش عيب ايما كان نوعها ومكانها ولكن العيب والمذلة أن عضو هيئة تدريس جامعي بدون مرتب لفترة تزيد عن الخمس سنوات بسبب الفساد والإجراءات المجحفة وعدم القيام بالواجب من قبل الجهات المسؤولة وعلى رأسها الحكومة ووزارة المالية”.