عقيلة: الحرية لا تعيش إلا إذا كانت هناك عدالة

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أكد، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، على أن القضاء مهمة قدسية تقوم على إقامة العدل بين الناس.

جاء ذلك، في كلمة في ختام مراسم أداء اليمين القانوني لمستشاري المحكمة العليا أمام هيئة رئاسة مجلس النواب.

وأكد عقيلة، أن القضاء وحده من يستطيع أن يُسخّر قوة الدولة وسلطان الحاكم في رد الحق لصاحبه، كما أكد أن العدل هو درع الحقوق وأن الحرية لا تعيش إلا إذا كانت هناك عدالة والمحاكم هي حصون حرياتنا.

أدى، مستشاري المحكمة العليا، اليوم الإثنين، اليمين القانوني أمام هيئة رئاسة مجلس النواب، في حضور رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، ونائبه الأول فوزي النويري.

وكان مجلس النواب اعتمد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم (8) لسنة 2022، بشأن تعيين مستشارين بالمحكمة العُليا.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، إن المجلس أقر تعديل قانون المحكمة العُليا بحيث يؤدي مستشاري المحكمة العليا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، كما تم اعتماد قرار هيئة رئاسة مجلس النواب بتعيين مستشارين بالمحكمة العُليا.