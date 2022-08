الخدمات الصحية غات تطالب وزارة الصحة بتوفير الأطباء والمستلزمات الصحية بشكل عاجل

ليبيا – اعتبر مدير إدارة الخدمات الصحية غات رمضان اليتني أن الوضع الصحي في غات ومناطق الجنوب بصفة عامة أصبح في حالة يرثى لها.

اليتني أشار في تصريح لشبكة “لام” إلى أنه لا يوجد أطباء بالمدينة، وهناك معاناة من نقص شديد في العناصر الطبية المساعدة بجانب انعدام وجود الأطباء.

ونوّه إلى أن المستلزمات الطبية في المنطقة شبه منعدمة إن لم تكن كذلك.

وتابع: “خاطبنا جميع الجهات المسؤولة في أكثر من مناسبة ولكن لا توجد استجابة للأسف. الأطباء الموجودون في المنطقة هما فقط طبيبان ولا يتبعان الدولة إنما هم متطوعون بمنظمة الصحة العالمية”.

وأكد على أن مصل العقارب متوافر في المراكز الصحية ومستشفى غات، ولكن المشكلة تكمن في انعدام الأطباء والنقص الحاد في المستلزمات الطبية ولا سيما الأساسية منها.

وترحم خلال حديثه على الطفلة التي توفاها الأجل لافتًا نظر الجهات المسؤولة إلى الوضع الكارثي لقطاع الصحة في الجنوب.

وطالب في الختام وزارة الصحة والمسؤولين بتوفير الأطباء والمستلزمات الصحية بشكل عاجل.

