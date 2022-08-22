الرفادي: متلازمة السلطة ووسواس العظمة واضحان في ليبيا منذ 1969

هاجم عبد الله الرفادي رئيس ما يعرف “حزب الجبهة الوطنية” المقرب من محمد المقريف رئيس المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته، ما سماها متلازمة السلطة ووسواس العظمة، اللتان تشهدهما ليبيا منذ عام 1969 حتى اليوم، وفق قوله.

كتب الرفادي على فيسبوك: “متلازمة السلطة، وسواس العظمة، أوهام تصيب بعض الناس وتقنعهم بأنهم يمتلكون قدرات خاصة وإستثنائية تؤهلهم للبقاء في السلطة أكثر ما هو مقدر لها، أو يطلبونها ويلهثون ورائها بأى ثمن وأى طريقة دون حتى امتلاك أدواتها، تجربة ليبيا واضحة منذ 1969 وحتى الأن” وفق قوله.