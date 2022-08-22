المنفي والدبيبة ومسؤولين عسكريين يبحثون هذه الموضوعات

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، ونائب المجلس، عبدالله اللافي، بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي، ظهر اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية، وزير الدفاع، عبدالحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن، محمد الحداد، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، وآمري المناطق العسكرية الغربية، ومكافحة الأرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

وبين المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن اللقاء الذي عقد بمكتب القائد الأعلى للجيش، بحث آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني.