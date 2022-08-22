مؤسسة النفط: مليون و220 ألف برميل نفط آخر أرقام إنتاج الخام

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الإثنين، أن إنتاج النفط الخام بلغ مليون و220 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، مقابل مليون و211 ألف برميل أمس الأول.

وبلغ إنتاج المكثفات 52000 ألف برميل خلال الساعات الـ24 الماضية، وفق بيان صادر عن المؤسسة.

– مؤسسة النفط تعلن زيادة إنتاج حقل الفارغ

– بن قدارة وعون يبحثان الزيادة المقررة لمرتبات العاملين في قطاع النفط

– عون يبحث مع بن قدارة آلية عمل قطاع النفط والغاز