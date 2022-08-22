شكشك يطالب الدبيبة بوضع تدابير لمعاجلة التكدس الوظيفي بالقطاع العام

العنوان

وجه رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كتابًا إلى رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، بشأن وضع التدابير اللازمة لمعالجة التكدس الوظيفي بالقطاع العام.

ودعا شكشك، في الخطاب الذي نشره ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، الدبيبة إلى عدم التوسع في إنشاء أجسام إدارية ومنحها استقلالية إدارية ومالية.

كما دعا إلى إعداد منظومة مركزية تنظم قواعد بيانات الموظفين بالدولة ترتكز على ملاك إداري معياري مبني على احتياجات الدولة الفعلية لكافة القطاعات والمناطق.

وطالب شكشك، بتعزيز دور القطاع الخاص من خلال تقديم الضمانات ووضع خطط لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، التي ستساهم بدورها في إصلاح الاقتصاد بشكل عام وتوفير فرص عمل للشباب والحد من البطالة.

كما طالب بوضع خطط استراتيجية تهدف إلى مواءمة المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.