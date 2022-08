النعاس: قرارات الدبيبة الأخيرة بشأن الشباب قد تعيد له قدرًا من الزخم والقاعدة الشعبية

ليبيا – قالت القيادية بحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس إنه رغم تراجع شعبية رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، خلال الأشهر الأخيرة، مقارنة بمطلع العام الجاري عندما كان يؤكد سعيه لإجراء الانتخابات، فإن قراراته الأخيرة قد تعيد له فعليًا قدرًا من الزخم والقاعدة الشعبية التي حاول وما زال يحاول بناءها منذ توليه المسؤولية.

النعاس وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” أضافت: “طيلة العقد الماضي كان الشباب مهملًا، وتتم مناداته لحمل السلاح والمشاركة في الحرب فقط؛ اليوم الدبيبة يؤكد لهم أنه مدرك لمشكلاتهم ويعمل على تخفيف وطأتها”.

ورأت أن ما يقوم به الدبيبة عبارة عن رسائل سياسية ناجحة؛ كونها تدعوهم للحياة والزواج وتكوين الأسر وتستبعد الحرب، وذلك في مقابل غريمه باشاآغا الذي حمل خطابه الأخير تلميحًا بعودة الحرب للعاصمة.

وانتهت النعاس إلى أنه “لو أجريت انتخابات، فمن المحتمل أن يحظى الدبيبة بأصوات كتلة واسعة من شريحة الشباب؛ كونه أول مسؤول يعيد لهم جزءًا من ثرواتهم، كما أنه من المستبعد جدًا أن يندفعوا وينخرطوا في تأييد أي صراع”.

