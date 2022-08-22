المرصد السوري: تظاهرات مرتقبة للمرتزقة في معسكر اليرموك بطرابلس بسبب تأخر الرواتب

أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن تركيا، تتقاعس عن دفع مستحقات المرتزقة السوريين في معسكر اليرموك ضمن الأراضي الليبية، وذلك للشهر الخامس على التوالي.

وقال المرصد في تقرير له: “هناك دعوات بتنظيم المرتزقة تظاهرات، تنديداً بتقاعس تركيا عن دفع مستحقاتهم، وبحسب المعلومات التي حصلنا عليها، فإن مخاوف جدية تتملك عناصر «الجيش السوري الحر»، داخل معسكر اليرموك في ليبيا، ضمن مناطق سيطرة حكومة الوحدة المؤقتة”.

وأضاف “المرتزقة لديهم مخاوف حيال ما جرى في مناطق «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية، وأكدت مصادرنا أن المرتزقة السوريين يسعون إلى تنظيم مظاهرات، احتجاجاً على سياسة الدولة التركية الأخيرة، ولاسيما حول المصالحة مع النظام السوري وعجز الدولة التركية من دفع مستحقاتهم”.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان رصد في 2 يوليو الماضي، تصاعد الخلافات بين المرتزقة داخل معسكر اليرموك في العاصمة الليبية طرابلس، في ظل منعهم من النزول بإجازات إلى سوريا وتوقف عمليات تبديل المرتزقة، حيث إن الكثير من المرتزقة مضى على تواجدهم داخل المعسكرات الليبية نحو عامين دون أن يتم إعادتهم بموجب إجازات أو عمليات تبديل إلى الأراضي السورية.

وأشارت مصادر المرصد إلى تصاعد حدة الخلافات بين عناصر فصيلي «السلطان مراد» و«صقور الشمال» في ظل استمرار قاداتهم بسرقة أجزاء من رواتبهم بالإضافة إلى أن العناصر يعتاشون على رواتبهم دون أن يتم تقديم مخصصات طعام لهم وفي خضم ذلك، فر عنصران من «الجيش السوري الحر» إلى خارج المعسكر بالتنسيق مع مهربين ودخلوا إلى الجزائر بطريقة غير شرعية بهدف الوصول إلى أوروبا، إلا أن المخابرات التركية اعتقلت شقيق أحد الفارين للضغط على العنصر الفار للعودة إلى ليبيا.