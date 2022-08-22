بالصور.. إزالة توصيلات كهرباء غير شرعية في القره بولي

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الإثنين، إزالة العديد من التوصيلات الغير شرعية في القره بولي.

وأشارت الشركة في بيان إلى «تواصل الحملة الوطنية لازالة التوصيلات الغير شرعية، وتحصيل الإيراد العام التي تقوم بها الشركة العامة للكهرباء بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية».

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ا نقطاع الكهرباء المتكرر

وذكرت الشركة أن هذه الحملة «للتقليل من أزمة الانقطاع المتكرر للكهرباء، الذي يرجع لأسباب عديدة من بينها التوصيلات الغير شرعية والتعديات والسرقات وعدم سداد الديون».

وفي 12 أغسطس، أعلن الناطق الرسمي باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، الوصول بالقدرة الإنتاجية لشبكة الكهرباء إلى 5900 ميغاوات دون دخول الوحدات بالمشاريع الاستعجالية.

من حملة إزالة العديد من التوصيلات الغير شرعية في القره بولي، 23 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)

من حملة إزالة العديد من التوصيلات الغير شرعية في القره بولي، 23 أغسطس 2022. (شركة الكهرباء)