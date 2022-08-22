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دون تسجيل وفيات..مكافحة الأمراض يعلن (64) إصابة بكورونا 

تم النشر منذُ 53 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان – طرابلس 

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الإثنين، تسجيل (64) إصابة بكورونا بنسبة الحالات الموجبة (33.8 %).  

وأضاف المركز عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك” أنه استلم أمس الأحد، عدد (189) عينة،دون تسجيل أية حالات وفاة. 

وأوضح المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي العينات أظهرت أن من بينها عدد (125) عينة سالبة. 

ولفت المركز إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالات حرجة، مؤكدًا أنه تم تسجيل عدد (54) حالة شفاء.  

وذكر المركز، أن إجمالي الإصابات “العدد التراكمي” 506.602 حالة، والحالات النشطة 644 حالة، والمتعافين 499.522 حالة، والوفيات 6.436 حالة. 


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صحيفة العنوان الليبية

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