بلها: الشباب الذين يحصلون على منح من حكومة الدبيية لن يطلب منهم الانخراط في صراع مسلح

ليبيا – رأى رئيس “حزب تجمع تكنوقراط ليبيا” ورئيس لجنة عودة الأمانة للشعب المشكلة من حكومة تصريف الأعمال أشرف بلها أنه من الطبيعي سياسيًا أن تروج أي حكومة لنفسها، خصوصًا إذا وجدنا أن الجانب الإيجابي يتمثل في استفادة شريحة الشباب الواسعة من برامج ومنح الحكومة.

بلها وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، أوضح أن إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعتبر الحل الاقتصادي المثالي للبلاد؛ لكن ذلك يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني، كما يحتاج للتكامل بين المؤسسات المالية والخدمية، وهو ما تفتقر إليه ليبيا منذ 2011.

وقلل بلها مما يُردد من أن الشباب الذين يحصلون على هذه المنح سيطلب منهم الانخراط في صراع مسلح أو رهن أصواتهم الانتخابية.

