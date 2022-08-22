اليونيسف تدعو الجهات الأمنية إلى حماية الأطفال في ليبيا

دعت منظمة الأمم المتحدة للطفولة” اليونيسف” جميع الجهات الأمنية المعنية إلى حماية الأطفال واتخاذ جميع التدابير اللازمة لمنع استخدام الأسلحة في الأحياء المدنية في ليبيا

وعلقت اليونيسف على مقتل طفل وإصابة 2 آخرين بجروح جراء إطلاق النار بمناسبة احتفالية في سبها بالقول إنه لا ينبغي أن يعيش أي طفل في خوف، كما يجب منع ممارسة استخدام الأعيرة النارية في المناسبات.

وأضافت اليونيسف لا يزال الأطفال في ليبيا يتعرضون لمخاطر السلاح في منازلهم وأحيائهم، وتؤثر هذه الحوادث على الصحة النفسية والعقلية للأطفال وقد يكون لها تأثير طويل المدى.

وأعرب اليونيسف عن قلقها العميق إزاء الحادث الذي قُتل فيه الطفل أيوب البالغ من العمر 6 سنوات في منزله، المكان الذي يجب أن ينعم فيه الأطفال بالأمان.

وأعربت اليونيسف عن بالغ تعازيها لعائلة الطفل أيوب ولأصدقائه وتؤكد استعدادها للمساعدة في الدعم النفسي والاجتماعي.