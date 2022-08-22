«الاقتصاد والتجارة» تشكل لجنة «المنتجات الحلال»

قرر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية محمد الحويج، تشكيل لجنة للسلع والمنتجات الحلال وتحديد مهامها. ويترأس اللجنة، وفق القرار الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، وكيل الوزارة للشؤون الاقتصادية وبعضوية تسعة أعضاء.

وحسب نص القرار، تتولى اللجنة المشكلة وضع آلية متكاملة للرقابة على المنتجات والسلع الغذائية لضمان توافقها مع متطلبات الشريعة الإسلامية.

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ضوابط الاستيراد الحلال

وتتولى اللجنة وضع ضوابط لتنظيم عملية الاستيراد والتتبع والفحص، واعتماد جهات إصدار شهادات الحلال، وتقديم مقترح للاشتراطات القياسية الفنية للمنتجات الحلال.

وتتولى لجنة السلع والمنتجات الحلال تحديد مراحل ضبط المنتجات والسلع الحلال وتقييم المسالخ المسموح لها بتوريد منتجاتها، ووضع ضوابط وآلية لاعتماد المسالخ داخل الدولة الليبية وخارجها.

كما يناط إلى اللجنة تنظيم ورشة عمل لمناقشة السلع والمنتجات الحلال الموردة للسوق المحلية.

