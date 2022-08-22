للحديث عن الوضع السياسي والركود الاقتصادي..باشاغا يلتقي رجال أعمال وتجار مصراتة 

العنوان – مصراتة

أكد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا اليوم الإثنين أنه التقى الأحد بمجموعة من رجال الأعمال والتجار بمدينة مصراتة، للحديث حول الوضع السياسي وتأثير الركود الاقتصادي على الاقتصاد الوطني.

وقال باشاغا :”استمعت من الحضور عما يعانيه القطاع الخاص من تحديات في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك خطة الحكومة الليبية لتنشيط عجلة الاقتصاد”.

وتابع رئيس الحكومة :”تطرقنا للحديث حول وضع استراتيجية علمية شاملة لتعديل سعر الصرف لتخفيف المعاناة عن المواطنين وأصحاب الأعمال على حد سواء”.

وذكر باشاغا :”شددت على دعم الحكومة للقطاع الخاص والتشجيع على الشراكة بين القطاع الخاص والعام وكذلك الشراكة بين الشركات المحلية والأجنبية”.