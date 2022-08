ليبيا – قال رئيس جهاز الإمداد الطبي الطاهر بالخير إن دور جهاز الإمداد الطبي توريد التطعيمات وتسليمها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض، وهو يقوم بتخزينها وتوزيعها على المراكز الصحية.

بالخير لفت في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أنه بعد نفاد كميات التطعيمات الروتينية تم عقد اجتماع أمس مع وزير الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض واللجنة الاستشارية.

وأكد أنه تم التوصل خلال الاجتماع إلى مجموعة من القرارات للإسراع في توريد كميات من التطعيمات.

وأضاف: “يحدد وقت وصول الشحنات وفق فتح الاعتماد والشحن، وما هو متوفر لدى الشركات في الخارج، وسبب تأخير توريد الشحنات هو عدة إجراءات متعلقة بعدة جهات تنفيذية ورقابية والروتين الإداري المتبع في الدولة”.

ونوّه إلى أن الأمصال المضادة للدغ العقارب متوفرة، ويتم التواصل مع فرع الجهاز في الجنوب ولم يبلغ بأي نقص فيها.

The post جهاز الإمداد الطبي: الأمصال المضادة للدغ العقارب متوفرة وفرعنا في الجنوب لم يبلغنا بأي نقص first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية