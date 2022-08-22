المنقوش لـ«المبعوث الإيطالي»: سنحافظ على الهدوء ونحل الخلافات

بحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نجلاء المنقوش الاثنين مع المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا “نيكولا أورلاندو” تطورات الأوضاع السياسية في البلاد.

وأكدت “المنقوش” والمبعوث الأيطالي خلال اتصال هاتفي على الضرورة الملحة لتعيين ممثل جديد للأمين العام للأمم المتحدة؛ لتسريع العملية السياسية والوصول إلى قاعدة دستورية تُمهد لإجراء الانتخابات.

كما اتفق الجانبان على ضرورة حل جميع الخلافات ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للاستقرار والحفاظ على الهدوء.