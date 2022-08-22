خارجية إيطاليا تؤكد الحاجة لجسم تنفيذي موحد يقود ليبيا إلى الانتخابات

أكد المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا “نيكولا أورلاندو” على الحاجة إلى وجود جسم تنفيدي موحد وشُمولي لقيادة ليبيا إلى الانتخابات.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين المسؤول الإيطالي ووزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بحسب سلسلة تغريدات للمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي إلى ليبيا.

وجدد المسؤول الإيطالي دعوة جميع الأطراف الفاعلة للحفاظ على الهدوء على الأرض، ورفض الإجراءات الأحادية المزعزعة للإستقرار، وحل جميع الخلافات عبر الحوار والتسوية.

واتفق الجانبان على الحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمم المتحدة بناءاً على المشاورات مع ليبيا لتسريع العملية السياسية نحو انتخابات وطنية في ليبيا.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية أن وزيرة الخارجية أعربت عن تقديرها للدور إيطاليا الداعم للاستقرار في ليبيا، ومساندة الموقف الدولي الداعم للانتخابات كحل وحيد للأزمة الليبية.