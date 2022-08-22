القطراني: جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية هو المكلف التعاقد على تنفيذ المشروعات

قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب علي فرج القطراني، إن جهاز تنمية وتطوير المدن بالمنطقة الشرقية هو المكلف التعاقد على تنفيذ المشروعات في بلديات المنطقة الشرقية.

والتقى القطراني، الإثنين، بمقر وزارة التخطيط والمالية بمدينة بنغازي، عددًا من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، بحضور النائب حمد البنداق العبيدي، ووزير التخطيط والمالية د.أسامة حماد، ووزير الأشغال العامة المهندس نصر شرح البال.

بحث أوضاع 5 بلديات بالمنطقة الشرقية

واستعرض اللقاء أوضاع بلديات المنطقة الشرقية (القبة، ودرنة، وأم الرزم ، ومرادة، والأبرق)، والصعوبات التي تعرقل سير عملها، واحتياجاتها وتوفير ميزانية لهذه البلدية حتى تتمكن من استكمال مشروعاتها المتوقفة. وأكد نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب «ضرورة توفير الاحتياجات الضرورية لكل بلدية لتتمكن من تقديم خدماتها».

يذكر أن حكومة فتحي باشاغا نالت ثقة مجلس النواب في فبراير الماضي، لكنها لم تستلم زمام الحكم في عاصمة البلاد طرابلس التي تتمركز فيها حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وترفض تسليم السلطة إلا لجهة منتخبة.

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من جانبه، أكد وزير المالية د.أسامة حماد، خلال اللقاء، أن توفير ميزانيات لبلديات الشرق الليبي سيعمل على حل المختنقات والبدء في تنفيذ مشروعاتها.

القطراني خلال لقاء مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، 22 أغسطس 2022. (فيسبوك)

القطراني خلال لقاء مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، 22 أغسطس 2022. (فيسبوك)

القطراني خلال لقاء مع عدد من عمداء بلديات المنطقة الشرقية، 22 أغسطس 2022. (فيسبوك)