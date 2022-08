الأسود: الدبيبة يكرر سيناريوهاته التقليدية باللعب على وتر احتياجات الشباب الملحة

ليبيا – قال عضو مجلس النواب ميلود الأسود إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة يكرر سيناريوهاته التقليدية، باللعب على وتر احتياجات الشباب الملحة، أملًا في اجتذابهم إلى صفه في الصراع الراهن على الحكومة.

الأسود وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط”، توقع فشل رهان الدبيبة رغم حديثه الشعبوي في تحويل تلك الشريحة الواسعة(الشباب) إلى حائط صد يدافع عن بقاء حكومته.

ورأى أن الدبيبة لن يجد إلى جانبه إلا المجموعات المسلحة التي أغدق عليها الأموال في صورة رواتب ومنح، أما الشباب فيدركون أن المنح والقروض العشوائية مهما توسعت ستعجز عن استيعاب الجميع.

الأسود نوَّه إلى أن مطالب الشباب الحقيقية تتمثل في وجود دولة مستقرة تتوفر بها فرص عمل كبيرة، اعتمادًا على دراسات منهجية تحقق تنمية مستدامة، ربما عبر التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ ولا يعتقد أن الدبيبة قادر على تلبية ذلك، على حد قوله.

