الرئاسي “القائد الأعلى” يبحث آخر المستجدات العسكرية مع وزير الدفاع ورئيس الأركان وقيادات عسكرية بالجيش

طرابلس 22 أغسطس 2022 (وال)- التقى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ونائبه عبدالله اللافي بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي ظهر اليوم الإثنين، رئيس حكومة الوحدة الوطنية – وزير الدفاع – عبد الحميد الدبيبة، ورئيس الأركان العامة فريق أول ركن محمد الحداد.

كما حضر الاجتماع أيضًا رؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 ) عن المنطقة الغربية، وآمري المناطق العسكرية الغربية، ومكافحة الإرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

وذكر المكتب الإعلامي للرئاسي؛ أن اللقاء الذي عقد بمكتب القائد الأعلى للجيش، بحث آخر المستجدات العسكرية، ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة ( 5+5 )، والخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيدًا عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني. (وال)

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