شكشك يطالب الدبيبة علاج التكدس الوظيفي في القطاع العام 

العنوان – طرابلس

طالب رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، باتخاذ التدابير اللازمة لعلاج التكدس الوظيفي في القطاع العام.

وحث شكشك الحكومة على عدم التوسع في إنشاء الأجسام الإدارية، مشددًا على وزارة الخدمة المدنية إلزام جميع الجهات الحكومية بإعداد تصور للهياكل التنظيمية والملاكات الوظيفية للوحدات الإدارية وفق الاحتياجات الفعلية لهذه الوحدات.

ووجهه رئيس الديوان، بعدم التوسع في إنشاء أجسام إدارية ومنحها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة بما يتنافى مع سياسات إصلاح مشكلة تضخم أعداد العاملين.

وطالب بتفعيل دور مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي صاحب الاختصاص الأصيل في رسم سياسات الدولة وخططها وبرامجها ومن ضمنها اقتراح استحداث الهيئات والمؤسسات والمصالح.

وشدد شكشك على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة التي من شأنها الحد من التعيينات العشوائية، والتنسيق بين وزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل والتأهيل على إعداد تصور لهيكلة الدولة والشكل العام للملاكات الوظيفة.

ودعا إلى ضرورة تحديد الاحتياجات المستقبلية للقوى العاملة كما ونوعا على حسب مشروعات التنمية، وإعداد الموازنات الدورية للتعرف على الفائض أو العجز في القوى العاملة وفقا لذلك.