عقيل: التحركات الأمريكية والبريطانية في الملف الليبي تخضع لمصالحهم الخاصة

ليبيا – قال المحلل السياسي ورئيس حزب الائتلاف الجمهوري عز الدين عقيل إن الأطراف الداخلية في ليبيا ترتبط بأطراف داخلية تنفذ أجندتها.

عقيل وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك”، أضاف أن التوازي الحكومي الثاني في ليبيا صنعته واشنطن ولندن لمنع قيام أي حل ليبي في البلاد، بعد عجزهما عن إيجاد حل بديل، أو تاريخ بديل للانتخابات التي قاموا بإلغائها بسبب خلافهما مع موسكو حول مشاركة سيف الإسلام، حسب رأيه.

ورأى أن واشنطن ولندن دفعا بتركيا لحماية التوازي الحكومي في ليبيا إلى حين عودتهما للملف، خاصة في ظل انشغالهما بملف أوكرانيا في الوقت الراهن.

عقيل شدد على أن التحركات الأمريكية والبريطانية في الملف الليبي، تخضع للمصلحة الخاصة بهم وليست لمصلحة الليبيين، سواء كانت بحرب بين ميليشيات الحكومتين، أو إبقاء الوضع معلقًا لحين إيجادهما للوقت المناسب لتقديم الحل الذي يروق لهما.

