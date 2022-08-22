«الرئاسي»: «المنفي» بحث مع الدبيبة والحداد سبل الحفاظ على الاستقرار الأمني

التقى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، وعضو المجلس، عبدالله اللافي- بصفتهما القائد الأعلى للجيش الليبي- اليوم الإثنين، عبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة- والذي أسماهُ بيان المجلس الرئاسي وزير الدفاع في حكومته- ورئيس الأركان العامة في المنطقة الغربية محمد الحداد.

كما شارك في الاجتماع، ورؤساء الأركان النوعية، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 عن المنطقة الغربية، وآمري المناطق العسكرية الغربية، ومكافحة الأرهاب، وجهاز الحرس الرئاسي، والاستخبارات، والشرطة العسكرية، ورئيس هيئة العمليات.

وبحسب بيان المجلس الرئاسي، فإن اللقاء الذي عقد بمكتب المنفي، بحث آخر المستجدات العسكرية ومسار عمل اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

كما تطرق الاجتماع، إلى مناقشة الخطوات المتخذة لتوحيد المؤسسة العسكرية، بعيداً عن كل التجاذبات السياسية، ومتابعة استمرار وقف إطلاق النار، والمحافظة على الاستقرار الأمني.