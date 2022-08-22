الدبيبة يؤكد ضرورة متابعة المخابز والمصحات

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة على ضرورة الاهتمام بصحة المواطن من خلال متابعة المخابز والمصحات، وكذلك متابعة الأسعار في المحلات التجارية.

جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة مع مديريات الحرس البلدي، بحضور رئيس المخابرات الليبية الفريق حسين العائب، ووزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، ورئيس الحرس البلدي اللوء رجب قطوسة بحسب المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وحضر اللقاء الذي عقد اليوم الاثنين بديوان مجلس الوزراء مديرو مديريات أجهزة الحرس البلدي في طبرق صالح حمد، ودرنة سعود صالح، وبنغازي ونيس أدم، وطرابلس رمزي جماعة، ومصراتة مصطفى علي، والزاوية حسين عبدالسلام.

وخصص الاجتماع لمتابعة عمل جهاز الحرس البلدي، وتنفيذ الخطة السنوية للجهاز وعلاقته مع وزارة الاقتصاد والتجارة وإدارة الإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي والمركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية.

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتجارة أن متابعة المصحات من خلال الأسعار والخدمات يتم بالتنسيق مع وزارة الصحة، وجرى عقد لقاء مع اتحاد المصحات الليبية، والاتفاق على ضرورة توحيد الأسعار من خلال لجنة فنية تتكون من أطباء وزارة الصحة، ومشاركة المصحات الخاصة بحيث تكون مقبولة ولها معاير واضحة.