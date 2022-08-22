مؤسسة النفط تنفي تبعية الطائرة التي سقطت قرب قاعدة بنينا لأي من شركاتها

نفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط، مساء اليوم الإثنين، الأخبار المتداولة عن سقوط طائرة تحمل ركابًا من الحقول النفطية إلى بنغازي تتبع لشركة الخليج العربي أو طيران النفط أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية، وفق منشور عبر صفحتها على «فيسبوك».

وفي وقت سابق، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات القيادة العامة اللواء خالد المحجوب، أن وسائط الدفاع الجوي بالقيادة العامة استهدفت طائرة تصوير مسيَّرة مجهولة بالقرب من قاعدة بنينا ببنغازي وأسقطتها.

ولاحقًا، قالت شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو)، إن «إدارة الشركة تؤكد عدم تبعية الطائرة المنكوبة لشركة الخليج العربي للنفط».