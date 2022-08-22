عقيلة صالح يطالب الحكومة باتخاذ كل ما يلزم لعلاج مصابي حادثة منطقة بنت بيه 

العنوان – بنغازي

طالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الحكومة الليبية والجهات المعنية كافة؛ باتخاذ كل ما يلزم لعلاج المصابين وتقديم كل الدعم لأسر ضحايا حادثة منطقة بنت بيه.

وعبر عقيلة صالح، في كلمة خص بها أعضاء مجلس النواب عن الجنوب الليبي عن بالغ أسفه وحزنه للمصاب الجلل الذي نتج عن انفجار صهريج الوقود بمنطقة بنت بية بالجنوب الليبي.

وأكد رئيس مجلس النواب على قرار المجلس باعتبار منطقة بنت بيه “منطقة منكوبة”، مشيدا في الوقت ذاته بالدعم الذي قدمه مجلس النواب حيال الفاجعة.

ودعا عقيلة صالح في ختام كلمته؛ الله العزيز القدير أن يتقبل الضحايا الذين سقطوا جراء الانفجار بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهم جميل الصبر والسلوان وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.