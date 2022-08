الشركسي: باشاآغا لم يعد أمامه سوى الحل العسكري لدخول العاصمة

ليبيا – قال أحمد الشركسي عضو ملتقى الحوار السياسي إن رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ليس قائد ثورة ليفرط الناس في حياتهم من أجله.

الشركسي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” أضاف: “الصدفة جاءت به للحكم، وأن من يقفون خلفه طمعًا في مزيد من المال، وأن الجميع يتخلى عنه حال حدوث أي اشتباكات”.

ورأى أنه على الجبهة الأخرى، أسامة جويلي وسالم جحا وفتحي باشاآغا قيادات عسكرية قدّمت الكثير، ولديها احترامها على المستوى العسكري.

كما لفت إلى أن بعض السفراء في ليبيا هدفهم حصول فوضى عسكرية أو تمكين دبيبة، وعلى رأسها “السفارة الإنجليزية” التي تلعب الدور المباشر لإضفاء الشرعية على حكومة دبيبة.

الشركسي أشار إلى أن باشاآغا لم يعد أمامه سوى الحل العسكري لدخول العاصمة، وأن جميع المحاولات السلمية للدخول لم تعد مجدية، خاصة في ظل تمويل الدبيبة لقوّات الدستور ولواء ليبيا الذي قام بتشكيله بميزانية تتعدى 200 مليون دينار.

