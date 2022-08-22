سفارة ليبيا في إسبانيا: فريق من الأطباء يزور طرابلس لإجراء عدة عمليات جراحية

قالت سفارة ليبيا في إسبانيا، إن أطباء أسبان مختصين في جراحة وتجميل الحروق ومنهم كبير الجراحين الإسباني الدكتور MIGUEL ANGEL و مساعده الدكتور JOSE ANTONIO وصلوا إلى طرابلس اليوم وذلك لتقديم الاستشارات اللازمة و بحث افاق التعاون وإجراء عدد من العمليات الجراحية .

أضافت السفارة في بيان: “يأتي ذلك في إطار التعاون الصحي بين المملكة الاسبانية و دولة ليبيا ، بإشراف مركز طب الطواريء والدعم وبالتنسيق بين السفارة الليبية و فريق من أطباء المستشفى الجامعي الحكومي خيتافي، حيث قام السفير وليد بوعبدالله باستقبالهم اليوم في مطار إمعيتيقة ، علما بان الدكتورMIGUEL هو المشرف عن علاج مصابي حادثة منطقة بنت بية في مدريد ويتولى متابعة حالاتهم بشكل مباشر”.