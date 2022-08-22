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سفارة ليبيا في إسبانيا: فريق من الأطباء يزور طرابلس لإجراء عدة عمليات جراحية

تم النشر منذُ 26 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قالت سفارة ليبيا في إسبانيا، إن أطباء أسبان مختصين في جراحة وتجميل الحروق ومنهم كبير الجراحين الإسباني الدكتور MIGUEL ANGEL و مساعده الدكتور JOSE ANTONIO وصلوا إلى طرابلس اليوم وذلك لتقديم الاستشارات اللازمة و بحث افاق التعاون وإجراء عدد من العمليات الجراحية .

أضافت السفارة في بيان: “يأتي ذلك في إطار التعاون الصحي بين المملكة الاسبانية و دولة ليبيا ، بإشراف مركز طب الطواريء والدعم وبالتنسيق بين السفارة الليبية و فريق من أطباء المستشفى الجامعي الحكومي خيتافي، حيث قام السفير وليد بوعبدالله باستقبالهم اليوم في مطار إمعيتيقة ، علما بان الدكتورMIGUEL هو المشرف عن علاج مصابي حادثة منطقة بنت بية في مدريد ويتولى متابعة حالاتهم بشكل مباشر”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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