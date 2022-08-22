حكومة باشاغا: تخصيص 2.5 مليون دينار لتغطية احتياجات بنت بية

اجتمع اليوم الاثنين أسامة حماد وزير التخطيط والمالية بالحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا مع النائب المهدي الأعور رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب والنائب الهادي الصغير رئيس لجنة العدل بمجلس النواب والنائب جلال الشويهدي عضو لجنة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب وذلك لمناقشة سبل تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (3) لسنة 2022م باعتبار أن منطقة بنت بية منطقة منكوبة.

وجرى التنسيق بين رئيس مجلس الوزراء فتحي باشاغا ووزير التخطيط والمالية بتخصيص اثنان مليون وخمسمائة ألف دينار من بند المتفرقات من الميزانية العامة للعام المالي 2022م لتغطية الاحتياجات الخاصة والعاجلة بمنطقة بنت بية .