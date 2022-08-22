الحاجي: أي قاضي يمتثل لمجلس النواب مصيره الإعدام أو المؤبد

هدد جمال الحاجي، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، القضاة والمستشارين الجدد بالمحكمة الدستورية، والذين أدوا اليمين القانونية أمام مجلس النواب، بالإعدام، جراء ما سماها “خيانتهم”.

كتب الحاجي على فيسبوك: “أي قاضي يمتثل لما يصدر عن المنعدم والعميل خائن الوطن المدعو عقيلة صالح وزريبته المنعدمة متجاوزاً حكم المحكمة في الطعن الدستوري رقم ( 61/17 قضائية ) القاضي بانعدام المسمى “برلمان ليبيا” يتحمل مسئولية موقفه هذا ولو بعد حين.. كيف لقاضي أن يمتثل لمخرجات مرتشي فاسد “برماردينو ليون” بالوثائق والأدلة القطعية ويتجاهل حكم المحكمة..؟ لا شرعية في ليبيا إلا للقضاء الليبي فقط ولا نعتد بما يخالفه.. والمجرم عقيلة صالح مواطن “خائن”.. بالقانون والأدلة القطعية بالصوت والصورة وباعترافه شخصياً من على منبر برلمان دولة معادية” على حد زعمه.

أضاف: “أذكر المعنيين بمراجعة أحكام المحاكم المحلية في بنجلاديش والدولية في حرب الانفصال من خمسين عام (1971م) لا تصدر أحكام بالمؤبد والاعدام حتى اليوم.. اللهم إني بلغت اللهم فاشهد.. القانون لا يحمي المغفلين ناهيك عن قاضي أمامه الحقيقة والدليل القطعي..! أنشرها وأرسلها لو كنت رافض لوجود المجرم الخائن عقيلة صالح وزريبته.. الصفحة مقيدة ببلاغات السفلة والأحزاب الفاسدة” على حد تعبيره.