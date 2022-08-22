مؤسسة النفط تنفي الأنباء المتداولة حول سقوط طائرة تابعة لإحدى الشركات النفطية  

العنوان-طرابلس

نفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة تحمل ركاباً من الحقول النفطية إلى بنغازي.

وأشارت المؤسسة الوطنية في بيان لها، الاثنين، أن الطائرة لا تتبع شركة الخليج العربي أو طيران النفط أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية.

ووثق شهود عيان في مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سقوط طائرة مجهولة حتى اللحظة فوق منطقة المقزحة القريبة من الرجمة جنوبي بنغازي.

وتداول النشطاء مقاطع مصورة تظهر لحظة اشتعال النيران في الطائرة وسقوطها على الأرض مخلفة دخان كثيف.