بالصور.. وصول أطباء أسبان مختصين بجراحة وتجميل الحروق للعاصمة طرابلس

أعلنت السفارة الليبية في أسبانيا وصول فريق أطباء أسبان مختصين في جراحة وتجميل الحروق الي مدينة طرابلس اليوم الإثنين.

وحسب الصفحة الرسمية للسفارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، من بين فريق الجراحين د.ميغيل أنجيل ومساعده د.جوس أنطونيو، الذين وصلوا البلاد لتقديم الاستشارات اللازمة، وبحث آفاق التعاون، واجراء عدد من العمليات الجراحية.

ميغيل هو المشرف على علاج مصابي حادث بنت بية

يشار إلى أن د.ميغيل هو المشرف على علاج مصابي حادث بنت بية، ويتولى متابعة حالاتهم بشكل مباشر في مدريد.

ونوه البيان إلى أن وصول فريق الأطباء الأسباني يأتي في إطار التعاون الصحي بين المملكة الأسبانية ودولة ليبيا، بإشراف مركز طب الطواري والدعم، وبالتنسيق بين السفارة الليبية بمدريد وفريق من أطباء المستشفى الجامعي الحكومي خيتافي.

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ووقع حادث بنت بية مطلع شهر أغسطس الجاري، حين انقلبت شاحنة وقود على الطريق الرابط بين سبها وأوباري، وتدافع المواطنون لتعبئة الوقود منها، وعندما حاول أحدهم تشغيل مضخة الشاحنة بواسطة بطارية سيارة، حدثت شرارة كهربائية أشعلت النيران في الشاحنة، ليقع انفجار كبير، أسفر عن وفاة 23 شخصًا، حسب آخر حصيلة رسمية معلنة.

فريق الأطباء الإسبان المختصين في جراحة وتجميل الحروق لدى وصولهم الي العاصمة طرابلس، 22 أغسطس 2022. (فيسبوك)

فريق الأطباء الإسبان المختصين في جراحة وتجميل الحروق لدى وصولهم الي العاصمة طرابلس، 22 أغسطس 2022. (فيسبوك)

فريق الأطباء الإسبان المختصين في جراحة وتجميل الحروق لدى وصولهم الي العاصمة طرابلس، 22 أغسطس 2022. (فيسبوك)