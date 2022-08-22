مسلحة بصاروخين.. المسماري: الدفاع الجوي دمر طائرة مسيرة مجهولة الهوية قرب الرجمة

العنوان-بنغازي

أكد الناطق باسم القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، أن قوات الدفاع الجوي للجيش الليبي التابع للقطاع الجوي ببنغازي من تدمير طائرة مجهولة الهوية بعد اختراقها المجال الجوي.

وأشار المسماري أن الطائرة مسلحة بعدد صاروخين اثنين، حيث تم اكتشافها جنوب غرب بنينا على تمام الساعة 16:58 وتم التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها على تمام الساعة 17:05 قبل تنفيذ مهامها.

ونفت إدارة الإعلام والاتصال بالمؤسسة الوطنية للنفط الأنباء المتداولة بشأن سقوط طائرة تحمل ركاباً من الحقول النفطية إلى بنغازي.

وأشارت المؤسسة الوطنية في بيان لها، الاثنين، أن الطائرة لا تتبع شركة الخليج العربي أو طيران النفط أو أي شركة أخرى تابعة للشركات النفطية.

ووثق شهود عيان في مقاطع فيديو متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي سقوط طائرة مجهولة حتى اللحظة فوق منطقة المقزحة القريبة من الرجمة جنوبي بنغازي.

وتداول النشطاء مقاطع مصورة تظهر لحظة اشتعال النيران في الطائرة وسقوطها على الأرض مخلفة دخان كثيف.