المسماري: الدفاع الجوي أسقط طائرة مسيرة في بنينا قبل تنفيذ مهامها

أصدر الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، بياناً مساء اليوم الإثنين، بشأن تدميرة طائرة مسيرة بمنطقة بنينا.

وقال المسماري، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن قوات الدفاع الجوي العربية الليبية التابعة لقطاع الدفاع الجوي بنغازي، تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مجهولة الهوية، مسلحة بصاروخين بعد اختراقها للمجال الجوي.

وأوضح المسماري، أنه تم اكتشاف الطائرة جنوب غرب منطقة بنينا، عند الساعة 16:58، متابعًا:” تم التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها عند الساعة 17:05 قبل تنفيذ مهامها”.