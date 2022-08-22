المريمي: تعيين 45 مستشاراً إجراء عادي يندرج ضمن اختصاصات مجلس النواب

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب ” فتحي المريمي ” إنّ تعيين 45 مستشاراً وأدائهم اليمين القانونية أمام رئاسة المجلس، ليس له علاقة بالوضع السياسي في البلاد وهو إجراء عادي يندرج ضمن اختصاصات مجلس النواب.

وأضاف المريمي في تصريحات صحفية ، أنّ مستشاري المحكمة العليا الجدد يؤدّون اليمين القانونية أمام هيئة رئاسة المجلس بحضور عقيلة صالح وفوزي النّويري، و10من أعضاء المجلس.

وفي السياق ، قال عضو مجلس النواب “عبد المنعم العرفي” الأحد إن المجلس لم يتدخل في اختصاصات المجلس الأعلى للقضاء، وإن ما جرى هو إعادة تنظيم المحكمة العليا.

وذكر “العرفي” في تصريحات صحفية ، أن القانون ينص على أن يؤدي مستشارو المحكمة العليا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب..