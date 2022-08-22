شاهد في«هنا ليبيا»: موظفو شركة الطرق السريعة بالشرق يرفضون نقل إدارتهم

تناولت الحلقة الجديدة من برنامج «هنا ليبيا» على قناة «الوسط» (WTV)، الإثنين، إعلان موظفي شركة الطرق السريعة بالشرق رفضهم نقل إدارتهم إلى ما سماهم «مجموعة خارجة عن الشركة في طرابلس»، بسبب «تراكم الديون والفشل الذي تعاني منه الشركة في طرابلس»، على حد تعبيرهم.

الموجة وشكل الشتاء القادم

وتطرقت الحلقة التي تقدمها فرح بشير، إلى حالة الطقس المتوقعة على المديين القريب والمتوسط، حيث قال مدير قسم الطقس بمؤسسة رؤية رشيد صالح، إن موجة الحر والرطوبة في ليبيا خلال فصل الصيف، خاصة في الغرب الليبي، بسبب المرتفعات الجوية، لافتا إلى أن موجات الحر المتتالية، أدت إلى انخفاض مستوى المياه، لاسيما المناطق الصحراوية، وبالتالي انخفاض مناسيب المياه الجوفية.

– أحوال الطقس اليوم: أجواء معتدلة في معظم المناطق

وأضاف أن ليبيا ستشهد تقلبات جوفية ومنخفض جوي خلال الساعات المقبلة خاصة مناطق الساحل، مع سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة، لافتا إلى أن المؤسسة تقوم بنشر تنبيهات وإعلانات مختلفة بشأن حالة الطقس في جميع المناطق.

مهرجان شط الهشيم بمدينة زليتن

نظمت المؤسسة الليبية للرحلات السياحية بمدينة زليتن مهرجان شط الهشيم التاسع لسيارات الدفع الرباعي والألعاب البحرية بمشاركة العديد من المجموعات الشبابية، من مختلف المدن الليبية.

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