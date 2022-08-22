اللجنة الاستشارية تكشف عن شروط المشاركة في المؤتمر الأول حول دور الاستثمار العسكري في دعم التنمية

العنوان-طرابلس

قالت، رندا الفرجاني، عضو اللجنة الاستشارية للمؤتمر الأول حول “دور الاستثمار العسكري في إدارة عجلة التنمية” أن المؤتمر يهدف إلى عرض ما قدمته هيئة الاستثمار العسكري من مشروعات داعمة للمجتمع.

ولفتت الفرجاني إلى أن هيئة الاستثمار العسكري ساهمت في أعمار وتقدم وتنمية ليبيا خاصة الفرص التي قدمت لشباب للعمل من خلالها وما يمكن أن تقدمة في الفترة القادم.

وأشارت الفرجاني إلى دور الهيئة في دعم الشركات الاستثمارية لإنجاح مشاريعها ذات العائد المادي والمعنوي الظاهر على المجتمع، والاستفادة من قانون الاستثمار العسكري.

وأوضحت الفرجاني أن التشجيع على الاستثمار المحلى والأجنبي داخل ليبيا هو خطوة للخروج من الركود الاقتصادي السائد، والخروج بالمستثمر الليبي إلى السوق العربية الأفريقية والأوروبية كنوع من تبادل الخبرة والمنفعة.

شروط المشاركة في المؤتمر

ولفتت الفرجاني إلى أنه من ضمن شروط المشاركة في المؤتمر أن يكون موضوع الورقة البحثية مرتبط بالمؤتمر ومحاوره، لافتة إلى أنه لا يتم قبول أوراق بحثية سبق وأن تم تقديمها في ندوات أو مؤتمرات سابقة، أو نشرت في مجلات علمية.

ومن ضمن الشروط أيضا أشارت الفرجاني إلى ضرورة تقديم الورقة بإحدى اللغتين العربية والانجليزية مدققة لغويا ولا تتجاوز كل ورقة عن 150 كلمة، مشيرة إلى أنها ستخضع جميع الأبحاث المقدمة للتحكيم ، على أن لا يزيد عدد المشاركين في الورقة البحثية عن ثلاثة باحثين فقط ، وأن اللجنة العلمية لها الحق في استبعاد أي ورقة بحثية دون ابداء سبب الاستبعاد.

كما أكدت بأن الورقات البحثية لا ترد إلى أصحابها سواء قبلت أو لم تقبل في المشاركة بأعمال المؤتمر.