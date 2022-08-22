الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس

العنوان-طرابلس

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن قلقها العميق من تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس داعية إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف.

وقالت الخارجية الأمريكية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن الغالبية العظمى من الليبيين يسعون إلى اختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات.

ودعت الخارجية الأمريكية من يخاطرون بجر ليبيا مرة أخرى إلى العنف لإلقاء أسلحتهم، كما حثت الخارجية قادة ليبيا على إعادة الالتزام دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وقالت الخارجية الأمريكية: “إن عدم الاستقرار المستمر هو تذكير بالحاجة الملحة لتعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي”.

وأوضحت الخارجية أن الولايات المتحدة “ستزيد من دعواتها إلى الهدوء وإعادة الالتزام بالانتخابات خلال جلسة الإحاطة والمشاورات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والمقررة في 30 أغسطس بشأن ليبيا”.