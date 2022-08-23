الزيات: حالات التسمم في مدينة الزاوية ليست الأولى

قال رئيس مكتب الإعلام بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية ” محمد الزيات ” إن أحد أسباب حالات التسمم سوء تحضير الطعام وسوء تخزين المواد الغذائية داخل المطاعم، ما ينتج عنه ظهور بكتيريا “السالمونيلا ” المسببة للأمراض.

وأضاف محمد الزيات في تصريحات صحفية لشبكة لام ، اليوم الإثنين ، أنه لعدم التزام أصحاب المطاعم ولجوئهم لتحضير الأطعمة ليلا بعد إغلاق المطاعم مباشرة، في ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة، يجعل الأطعمة غير صالحة للاستهلاك البشري.

مشيرا إلى أن حالات التسمم في مدينة الزاوية ليست الأولى، بل سبقتها حالات في مدينة أجدابيا ومنطقة حي الأندلس بالعاصمة طرابلس