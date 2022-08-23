النيابة العامة تعلن ضبط مسربي امتحانات الثانوية العامة

أعلن مكتب النائب العام، مساء الإثنين، تحديد لجان امتحان الطلبة، التي شهدت حدوث خرق سرية الامتحانات في نطاقها ونشر أسئلة امتحانات مرفقة بأجوبتها عبر منصات التواصل الاجتماعي، أثناء إجراء امتحانات تقييم طلبة السنة الأخيرة من مرحلة التعليم الثانوي، بقسميْها الأدبي والعلمي.

كيف توصلت النيابة العامة لهوية المتورطين؟

وأفاد بيان النائب العام بأن تحقيقات النيابة توصلت إلى تحديد الطلاب الذين نُشِرَت كراسات إجاباتهم عن طريق تتبع الدوال المميزة لأوراق الامتحان وبصمتها الفنية التي تتيح نسبة الورقة إلى طالب معيَّن.

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وأشارت إلى أن النائب العام وجَّه أعضاء قسم ضبط شؤون المعلوماتية والاتصالات بمباشرة إجراءات رصد وتحليل البيانات المتعلقة بنشاطٍ، أثَّر على شؤون الدراسة والامتحانات ونظمها، وذلك في إطار ملاحقة مرتكبي الأفعال التي من شأنها الحد من فعالية عملية التقويم والقياس، والتي تحول دون تحقيق الأهداف التي تتغيَّاها العملية التعليمية.