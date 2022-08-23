الولايات المتحدة: نشعر بقلق عميق من تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس

دعت الولايات المتحدة، إلى وقف التصعيد الفوري بين جميع الأطراف والمجموعات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، في بيان صحفي، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من تجدد التهديدات بمواجهة عنيفة في طرابلس.

وأوضح برايس، أن واشنطن تدعو إلى وقف التصعيد الفوري من قبل جميع الأطراف في طرابلس.

وأضاف برايس:” تسعى الغالبية العظمى من الليبيين إلى اختيار قيادتهم بشكل سلمي من خلال الانتخابات، متابعا:” ندعو أولئك الذين يخاطرون بالجر مرة أخرى إلى العنف لإلقاء أسلحتهم” .

واستطرد برايس:” نحث بشكل خاص قادة ليبيا على إعادة الالتزام دون تأخير بتحديد أساس دستوري للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

وشدد برايس، على أن عدم الاستقرار المستمر هو تذكير بالحاجة الملحة لتعيين مبعوث خاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا؛ لاستئناف جهود الوساطة، بدعم موحد من المجتمع الدولي.

وأوضح برايس:” ستزيد الولايات المتحدة من دعواتها إلى الهدوء وإعادة الالتزام بالانتخابات خلال جلسة الإحاطة والمشاورات لمجلس الأمن في 30 أغسطس”.