الصغير: “الحافي” متخوف من قيام المستشارين الجدد بتغييره في اجتماع الجمعية العمومية

أكد رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، عبد الهادي الصغير، أن ما حدث اليوم لم يكن جلسة للمجلس وإنما أداء اليمين القانونية أمام رئاسة المجلس لمستشاري المحكمة العليا الذين تم تكلفهم من قبل المجلس، لافتا إلى أنه لن تعقد جلسة للمجلس غدا الثلاثاء

جاء ذلك في تصريحات صحفية للصغير، اليوم الاثنين ،قال فيها : أن أداء اليمين كان بحضور 39 مستشاراً بالمحكمة العليا من أصل 44، تغيبوا لظروف صحية وخاصة، وكانت بحضور رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ونائبة الأول وعشرة أعضاء أخرين.

مضيفا، أن أسماء المستشارين المرشحين جاءت من رئيس المحكمة العليا محمد الحافي، والخطوة قانونية كونها جاءت طبقاً للقانون الأخير المعدل الذي صدر في جلسة الثلاثاء الأخيرة لمجلس النواب.

كما لفت الصغير إلى أنه لن يكون هناك انقسام في المؤسسة القضائية كما يتم ترويجه وتداوله عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار رئيس لجنة العدل بمجلس النواب، إلى أن المستشار الحافي رفض أداء المستشارين لليمين القانونية أمامه، ما دفعنا لإصدار قانون يسمح للمستشارين الجدد بأداء اليمين أمام رئاسة المجلس، وفور صدور القانون تواصل مع المستشارين الجدد وطالبهم بالحضور للمحكمة العليا وأداء اليمين أمامه لكنهم رفضوا لوجود قانون ملزم من البرلمان.

لافتا ، إلى أن الحافي لديه مخاوف من المستشارين الجدد بأن يقوموا بتغييره في أول اجتماع للجمعية العمومية، لذا يعارض الخطوة ويوجه اتهامات دون أدلة