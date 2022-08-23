خبير اقتصادي: الركود الاقتصادي موجود بسبب ضعف القدرة الشرائية لدي المواطنين

قال الخبير الاقتصادي وحيد الجبو، إن الركود الاقتصادي موجود؛ بسبب ضعف القدرة الشرائية لدي غالبية المواطنين، وتعثر حل مشكلة السيولة وزيادة التضخم والغلاء، الذي يؤدي إلى ضعف التسويق بالأسواق الليبية.

وأضاف الجبو في تصريحات صحفية ، أن ضعف القوة الشرائية للدينار وهو المبالغة في رفع سعر الدولار مقابل الدينار أي أن سعر الصرف هو السبب الرئيسي.

وبيٌن الخبير الاقتصادي أنه ليس بالضرورة إذا زاد الاستيراد أن يكون هناك انتعاش اقتصادي وبالعكس زيادة الواردات إلى ليبيا تؤدي إلى العجز في الميزان التجاري الليبي مع الدول المتقدمة صناعيًا، خاصةً حين تقل صادراتنا إلى هذه الدول.