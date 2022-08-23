العائب يفرض حصار أمني على مقر رئاسة الوزراء

أفادت مصادر لـ«الساعة24» بأن رئيس جهاز المخابرات التابع لحكومة الدبيبة، حسين العائب، أعطى تعليماته بتشكيل قوة حماية لمقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس.

وأكدت المصادر، أن العائب أمر بانتشار أمني حول مقر مجلس الوزراء في طريق السكة، وإقفال الطرق المؤدية لها وسط العاصمة طرابلس.

وكان أعيان ومشائخ المنطقة الغربية، أكدوا أمس الإثنين في ملتقاهم الثاني، دعم الحكومة المنبثقة عن البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، محملين البعثة الأممية المسؤولية عن ما آلت إليه الأمور في ليبيا، عقب تغاضيها عن اتهام بعض الشخصيات الليبية بتلقي الرشاوى في جنيف وعدم كشف نتائج التحقيقات التي ادعت إجراءها وقفزت على الحقائق بإطالة عمر الأزمة.