ليبيا الان

العائب يفرض حصار أمني على مقر رئاسة الوزراء

تم النشر منذُ 38 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أفادت مصادر لـ«الساعة24» بأن رئيس جهاز المخابرات التابع لحكومة الدبيبة، حسين العائب، أعطى تعليماته بتشكيل قوة حماية لمقر رئاسة الوزراء في طريق السكة بطرابلس.

وأكدت المصادر، أن العائب أمر بانتشار أمني حول مقر مجلس الوزراء في طريق السكة، وإقفال الطرق المؤدية لها وسط العاصمة طرابلس.

وكان أعيان ومشائخ المنطقة الغربية، أكدوا أمس الإثنين في ملتقاهم الثاني، دعم الحكومة المنبثقة عن البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، محملين البعثة الأممية المسؤولية عن ما آلت إليه الأمور في ليبيا، عقب تغاضيها عن اتهام بعض الشخصيات الليبية بتلقي الرشاوى في جنيف وعدم كشف نتائج التحقيقات التي ادعت إجراءها وقفزت على الحقائق بإطالة عمر الأزمة.

الوسوم

العائب حصار أمني طرابلس مقر رئاسة الوزراء

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك