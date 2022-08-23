الترجمان: أبو فناس الذي عينه الدبيبة رئيسًا لمحفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار أحد أبرز أذرع الإخوان

قال رئيس مجموعة العمل الوطني الليبية ” خالد الترجمان ” إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ” عبد الحميد الدبيبة ” يحاول القيام بكل شيء للبقاء في منصبه، بما في ذلك تعيين الإخوان في مناصب في الدولة وفقا لقوله..

جاء ذلك في تصريحات صحفية لـــ “إرم نيوز”، رأى فيها ، أن الدبيبة مستعد لفعل أي شيء للبقاء في السلطة، لذلك لا أستغرب من محاولته الآن التحالف مع الإخوان المسلمين.

كما لفت الترجمان ، إلى أن مصطفى أبو فناس الذي عينه الدبيبة في منصب رئيس لمجلس إدارة شركة محفظة ليبيا أفريقيا للاستثمار المساهمة كان دائمًا موجودًا في كل الأدوار، وهو أحد أبرز أذرعة الإخوان داخل كل مؤسسات الدولة والوزارات وأمثاله كثيرون الذين يدخلون الآن للوزارات والمحافظ الاستثمارية ومؤسسات الدولة لبناء كوادر حزبية للإخوان في هذه القطاعات.