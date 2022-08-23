الفلاح: ما نخشاه اليوم أن يتم تسييس القضاء في هذه الظروف

قال رئيس المنظمة الليبية للتنمية السياسية ” جمال الفلاح “، إن ”هناك دعوات للنظر في دستورية هذه اتفاقية ” التفاهم البحرية والعسكرية التي وقعتها حكومة فايز السراج مع تركيا عام 2019 ” وإلغائها وهي دعوات باتت مشروعة بعد إعادة تفعيل الدائرة الدستورية، لكن في المقابل هناك مطالبات أخرى بتثبيتها وهو ما يجعل الصراع القائم على المستوى السياسي مؤثرا أيضا على كل المؤسسات بما في ذلك القضائية منها“.

وأوضح الفلاح في تصريحات صحفية لـ ”إرم نيوز“ أنه يدعم إلغاء هذه الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات بقرار من الدائرة الدستورية وإخراج كل المرتزقة وكل القوات سواء التركية أو الروسية“.

وتابع قائلا: أن ”ما نخشاه اليوم أن يتم تسييس القضاء في هذه الظروف لأنه تم التأثير عليه من قبل الأطراف المتصارعة وهناك أطراف لن تعترف بقرارات المحكمة عندما يكون ضدها“.

وختم الفلاح حديثه بالقول إنه ”من الضروري تفعيل جميع الدوائر القضائية للفصل في النزاعات القائمة وأن يكون القضاء مستقلا ومحايدا