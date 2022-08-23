ضبط أحد أفراد تشكيل عصابي تورط في جريمة سطو مسلح ببنغازي

ضبط قسم البحث الجنائي بمديرية أمن بنغازي أحد أفراد تشكيل عصابي، ظهر بمقطع فيديو في عملية سطو مسلح على كشك تجاري بالمدينة.

وتعود بداية الواقعة إلى ورود معلومات لأعضاء التحريات بالقسم عن ظهور المتهم في المقطع الذي سجل بمنطقة أرض الحراسة، حيث انتقلوا إلى المكان، واستمعوا إلى أقوال مالك المحل، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الإثنين.

وأفاد مالك المحل بتعرض العامل، مصري الجنسية، لعملية السطو، وسرق منه مبلغ مالي وهاتف نقال وبعض الأغراض.

المتهم من ذوي السوابق

وتمكن رجال الأمن من تحديد هوية المطلوب، واتضح أنه من ذوي السوابق، وضبط في عدة وقائع سابقة، وجرى إعداد كمين مُحكم وإيقافه.

وأقر المتهم، في اعترافاته بقسم البحث الجنائي، بما نسب إليه، كما أفاد بأن الشخص الذي كان برفقته هو شقيقه – جاري البحث عنه – فيما أحيل إلى النيابة العامة.