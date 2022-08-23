الزوبية: الطائرة المسيّرة تابعة لـ “حفتر” لإظهار أنه مستهدف وأن قواته جاهزة للرد

زعم مدير إدارة الإعلام الخارجي الأسبق جمال الزوبية، أن تدميرة القوات المسلحة العربية الليبية لطائرة مسيرة بمنطقة بنينا، جاء بهدف «لفت الأنظار».

وقال “الزوبية” في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن “الطائرة المسيرة تابعة لمجرم الحرب حفتر لاظهار انه مستهدف وللفت الأنظار أن قواته جاهزة للرد والدفاع”. على حد قوله.

وادعى أنها “لعبة المخابرات المصرية للاثارة ولتسليط الأضواء الإعلامية عليه أنه لازال موجود. القذافي كان يعمل في مثل هذه الخزعبلات”. بحسب قوله

تجدر الإشارة إلى أن “الناطق باسم القيادة العامة للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أصدر بياناً مساء أمس الإثنين، بشأن تدميرة طائرة مسيرة بمنطقة بنينا”.

وقال المسماري، في فيديو بثه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن قوات الدفاع الجوي العربية الليبية التابعة لقطاع الدفاع الجوي بنغازي، تمكنت من تدمير طائرة مسيرة مجهولة الهوية، مسلحة بصاروخين بعد اختراقها للمجال الجوي.

وأوضح المسماري، أنه تم اكتشاف الطائرة جنوب غرب منطقة بنينا، عند الساعة 16:58، متابعًا:” تم التعامل معها بوحدات الصواريخ وتدميرها عند الساعة 17:05 قبل تنفيذ مهامها”.